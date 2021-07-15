MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.
Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere bindi.
Havadan yangın bölgesini inceleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı.
Pakdemirli, müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da verdi.
Daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçen Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesi karadan devam ediyor.
İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi