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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da pamuk hasat etti:

15.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temennimiz odur ki Türkiye, 2021-2022 üretim sezonunda dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada olmaya devam edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'nın Karataş ilçesinde önce biçerdöverle, ardından elle pamuk hasat etti.

Kirişci, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Pamuk tohumluğu üretilen tarla kenarında kurulan stantta Enstitü Müdürü Abdullah Çil'den geliştirilen ve tescil edilen, aralarında renkli pamuğun da olduğu çeşitlerle ilgili bilgi alan Kirişci, bunlardan yapılan tekstil ürünlerini de inceledi.

Burada konuşan Kirişci, pamuğun en kaliteli, nitelikli endüstri bitkisi olduğunu, ürünün lifi, tohumu, yağı, posası ve saplarından da yararlanıldığını söyledi.

Bakan Kirişci, daha sonra Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'nde Gani Metin'e ait 22 dönümlük pamuk tarlasında hasada katıldı.

Biçerdövere binerek operatörün yanına oturan Kirişci, daha sonra operatör koltuğuna geçerek pamuk hasadı yaptı. Ardından Kirişci, tarlada elle de pamuk topladı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada da dünya pamuk üretiminin yüzde 80'inin Türkiye'nin de içinde yer aldığı 7 ülke tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Çin'in pamukta en büyük üretici olduğu bilgisini veren Kirişci, şöyle konuştu:

"Bunların başında yüzde 23'le Çin, yüzde 21'le Hindistan, yüzde 15'le Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bunlardan sonra Brezilya, Pakistan, Avusturalya ve yüzde 3'le de Türkiye yer almaktadır. Temennimiz odur ki Türkiye, 2021-2022 üretim sezonunda dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada olmaya devam edecek. Türkiye'nin verimde 3'üncü, pamuk ithalatında 5'inci, pamuk ihracatında da 11'inci sırada olacağını söyleyebiliyorum. 2020-2021 pazarlama yılında çiğit olarak yeterlilik oranı yüzde 103,7 düzeyinde olan pamukta 2021 yılında 2 milyon 250 bin ton olan üretimimizin bu yıl 2,5 milyon ton olmasını bekliyoruz. Bu da yüzde 11,1'lik artış anlamına geliyor, bu TÜİK'in tahminleri."

- "Ülkemizdeki pamuğun yüzde 5'ini Adana üretiyor"

Kirişci, geçmişte özellikle pamuk üretiminde çok önemli bir yere sahip Adana'nın, bu sıralamadaki yerini başka illere kaptırdığını ifade etti.

Adana'da, 2021 yılında 218 bin 901 dekarda 519 kilogramlık verimle 113 bin 689 ton ürün elde edildiğini hatırlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki pamuğun yüzde 5'ini Adana olarak biz üretiyor durumdayız. 2022 yılından dekardan ortalama 500 kilogram verim ile bunun 150 bin tona çıkmasını bekliyorum. Tabii ki tekstil endüstrisinde ekoloji, sürdürülebilirlik ve ekotekstil kavramlarının ön plana çıkmasıyla renkli pamuk da artık ülkemizin ve Adana'mızın gündeminde yer almaya başladı. Biraz önce renkli pamuk türlerimizi, çeşitlerimizi enstitümüzde görme fırsatı bulduk. Şahsen benim daha önceden görmediğim çeşitlerdi. Bu çeşitlerin bizim yapacağımız iyi bir çalışmayla inşallah gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hak ettiği yerde olabileceğini düşünüyoruz. Bu renkli pamuk elbette elde edilmesinden son ürüne kadar geçen işlemlerde özellikle çevreye ve insan sağlığına duyarlı olması, bu pamuk lifinden bir tekstil örneğinin elde edilmesi sırasında bir kimyasalın kullanılmıyor olması, bu çevre ve insan sağlığı açısından elbette ki bu pamuğu öne çıkaracak gibi duruyor. İnşallah doğal, renkli pamuk ıslah çalışmalarını tamamlamış olacağız ki bu çalışma 2004 yılında başlatılmış bir çalışma ve nihayete erdiğinde de bu tamamıyla artık ticari olarak da üretimi gerçekleşmiş olacaktır."

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Sarı Gelin ve "Gelincik" adlı pamuk çeşitlerinin tescillendiğini anımsatan Bakan Kirişci, bu çeşitlerin üretiminin daha geniş alanlara yayılmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Kirişci, pamuk hasadı yapan üreticilere bol, bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da pamuk hasat etti:

- "Temennimiz odur ki Türkiye, 2021-2022 üretim sezonunda dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada olmaya devam edecek"

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

Adana'da pamuk hasadı etkinliği düzenlendi

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