Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Valiliğine ziyarette bulundu.
Kirişci, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile bir süre görüştü.
Bakan Kirişci, daha sonra il protokolü ile basına kapalı toplantı yaptı.
Ziyarette Bakan Kirişci'ye bakan yardımcıları Nihat Pakdil ve İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile diğer ilgililer eşlik etti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Valiliğini ziyaret etti
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