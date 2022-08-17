YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

17.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sınırlarında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazıların iki bin yıl önce festivallerin yapıldığını ortaya koyduğu bölgede, Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali de otuz yılı aşkındır devam ettiriliyor - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: - "Roma döneminde de çevre illerden Paflagonya'daki panayıra gelenler oluyormuş. Bizim bu sene 34'üncüsünü kutlayacağımız festivalin aslında 2 bin 34'üncüsü olduğunu biliyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - Sınırları içinde yapılan kazıların 2 bin yıl önce festivallerin yapıldığını gösterdiği Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 34'üncüsü gerçekleştirilecek.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sınırlarındaki Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarında bulunan bir kitabede, bölgede 2 bin yıl önce de sanatçı, dansçı ve sporcuların katılımıyla festivallerin yapıldığı tespit edildi.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nin bulunduğu topraklar bugün de festivallere ev sahipliği yapıyor.

Taşköprü ilçesinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 34. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden yapılacak.

- "Pompeipolis'te 2 bin yıl önce de 'Panagiris' adı altında panayır yapılıyormuş"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü'nün köklü bir festival geçmişi olduğunu söyledi.

İlçede yıllardır sarımsak festivalinin düzenlendiğini anlatan Çatal, "Pompeipolis'te 2 bin yıl önce de 'Panagiris' adı altında panayır yapılıyormuş. Pompeipolis'ten çıkan bir taş üzerine yazılan yazıdan bunu anlıyoruz. Roma döneminde de çevre illerden Paflagonya'daki panayıra gelenler oluyormuş. Bizim bu sene 34'üncüsünü kutlayacağımız festivalin aslında 2 bin 34'üncüsü olduğunu biliyoruz." dedi.

Çatal, festivale yoğun katılım beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sene de Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Bizden sonrakiler de inşallah bu festivali düzenli olarak devam ettirecektir. En son yaptığımız festival 2019'daydı. Pandemiden dolayı iki senedir festival yapamıyorduk. Festivalde at yarışlarımız, sanatçılarımızın konserleri, halk oyunları gösterisi, sünnet düğünü, tarım fuarı ve panayırımız olacak."

- "Roma döneminden itibaren bu topraklarda festival geleneği sürüyor"

Taşköprü Belediyesinde görevli arkeolog Barış Sağıroğlu, taş üzerine kazınmış kitabenin 2 bin yıl önce Roma döneminde gerçekleştirilen festival hakkında bilgi verdiğini yineledi.

Kitabenin, Pompeipolis Antik Kenti içindeki tanıtım merkezinde teşhir edildiğini aktaran Sağıroğlu, "O dönem değişik bölgelerden müzisyenler, sanatçılar, dansçılar ve sporcular toplanıp panayır havasında şenlik düzenleniyormuş. Kitabe üzerindeki açıklamadan da anlaşılacağı üzere o dönem festivalde yemek ve içeceğe harcanan paralar, nelerin yenilip içildiği anlatılıyor. Bir menü gibi nelerin yendiği yazılıyor." diye konuştu.

Festivalin günümüzde de devam ediyor olmasının anlamlı olduğunu ifade eden Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde, Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin resmi anlamda 33'üncüsü düzenlendi. İki senedir düzenlenmiyordu ama bu sene de düzenlenecek. Bu kitabeden sonra 2 bin 33 yıldır festival yapılıyor diyebiliriz. Roma döneminden itibaren bu topraklarda festival geleneği sürüyor. Günümüzde de 2 bin yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin farklı illerinden katılanlar oluyor önde gelen ses sanatçıları ve uluslararası ekipler katılıyor. Eğlenceler düzenleniyor. O dönemdeki festivalle bir yakınlık gösteriyor."

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sınırlarında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazıların iki bin yıl önce festivallerin yapıldığını ortaya koyduğu bölgede, Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali de otuz yılı aşkındır devam ettiriliyor - Taşk

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Taşköprü festival

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
12:54
İkindi
16:43
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.