Türkiye'nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı olan Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası, ödül töreniyle sona erdi.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni kapsayan 390 millik rotasıyla Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliği taşıyan TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası'na 30 tekne ve 320 yarışçı katıldı.

İstanbul Çengelköy'de Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer tarafından startı verilen yarışlar, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde son buldu.

Yarışlarda, IRC3 sınıfında Kia Alize-Utku Gönener ve ekibi, IRC2 sınıfında Zacapa-Selim Kakıs ve ekibi, IRC 1'de de Balanu Mars Atletics Mary-Deniz Yılmaz ve ekibi birinci oldu. IRC 0'da ise Mesa Sailing Team Shak Shuka takımından Hasan Utku Çetiner birinciliği elde etti.

Yarışmacılara ödülleri, Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü Komodoru Vedat Tezman, AKSAZ ÜS Komutanlığı Deniz Hizmet Birlikleri Komutanı Albay Okan Gündoğdu, D-Marin Turgutreis Müdür Yardımcısı Mustafa Gün ve AKPA Kimya Müdür Yardımcısı Zafer Darcan tarafından verildi.