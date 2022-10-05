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TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

05.10.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Barosunun yeni binası, törenle hizmete alındı.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Bilecik Barosu yeni binasında düzenlenen törene Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun katıldı.

Törende konuşan TBB Başkanı Sağkan, baro olarak mutlu bir günü yaşadıklarını, binaların ruhlarının önemli olduğunu anlattı. Bu binanın sadece taştan, kiremitten, çimentodan ibaret olmadığını dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

"Bu bina hukukun üstünlüğü üzerine edilecek yeminlerle, vatandaşların savunma hakkına erişimlerinin en önemli parçası olan avukatları, stajyer avukatları yetiştiren ve onları adalet sistemine kazandıran unsurların en başında gelen yer haline gelecek. Bu binanın da kendine özgü bir ruhu var ve bu ruh ülkede hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesine ve savunmanın gerçekten vatandaşın hayatına dokunmasında çok etkili bir unsur olacak."

Bilecik Barosu Başkanı Halime Kahraman'ın konuşmalarının ardından protokol üyeleri, binanın açılışını gerçekleştirdi.

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

TBB Başkanı Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binası açılış törenine katıldı

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