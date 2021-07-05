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  4. TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

05.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2019'da 805 bin araç Kapıkule'den giriş yaptı. 2020'de 440 bine düşmüş olan araç sayısının, 2021'de tekrar 2019 sayılarına yaklaşacağını gözlemlemekteyiz"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, "2019'da 805 bin araç Kapıkule'den giriş yaptı. 2020'de 440 bine düşmüş olan araç sayısının, 2021'de tekrar 2019 sayılarına yaklaşacağını gözlemlemekteyiz." dedi.

Sarıkaya, AA muhabirine, bu yıl yurt dışında yaşayan Türklerin yoğun şekilde memleketlerine gelmesinin beklendiğini söyledi.

Salgın nedeniyle geçen yıl gelişlerde azlama olduğunu anımsatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"2019'da 805 bin araç Kapıkule'den giriş yaptı. 2020'de 440 bine düşmüş olan araç sayısının, 2021'de tekrar 2019 sayılarına yaklaşacağını gözlemlemekteyiz. Kapıkule 11 peron ile hizmet veriyor. 11 peron içerisine 3'er bilgisayar kurularak 33 peronmuş gibi bir hizmetin söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. İpsala'da 4, Hamzabeyli'de 4 peronumuz ile vatandaşlarımızı daha da rahatlatabilmek için, bir an önce gitmek istedikleri memleketlerine ulaştırabilmek için başta gümrük müdürlüğümüz olmak üzere tüm bakanlıklarımız azami derecede hassasiyet gösteriyorlar."

- Salgın arası özlemi artırdı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelişleri yoğun şekilde sürüyor.

Avusturya'dan gelen Uğur Durna, tatilini yakınlarının yanında Konya'da geçireceğini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıldır Türkiye'ye gelemediğini belirten Durna, "Kurban Bayramı'nı da burada geçirip dönmeyi düşünüyoruz. Genelde her yıl geliyorum ancak bu dönem gelemedim. Salgının da etkisi var." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Metin Ayan da salgın nedeniyle geçen yıl gelemediklerini vurgulayarak, "Ailemizi, yakınlarımızı özledik. Bu yıl öyle plan yok herkes ailesini görecek hasret giderecek." dedi.

İlhan Ökten ise salgın nedeniyle 2 yıldır gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür memleketimize sağ salim geldik. Trakyalıyım, geldim sayılır. Babaeski'ye gideceğim, dinlendikten sonra İstanbul'a gideceğim tabi 2 yıldır salgın nedeniyle sevdiklerimizi göremiyoruz. Kalan iznimizi değerlendirip geri döneceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu illetten kurtulur, normal yaşama geçeriz. Yakındır salgından kurtulmamız, ışığı gördük, biraz daha sabrederek, kendimize dikkat ederek inşallah bu illeti yeneceğiz hep birlikte."

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

- "2019'da 805 bin araç Kapıkule'den giriş yaptı. 2020'de 440 bine düşmüş olan araç sayısının, 2021'de tekrar 2019 sayılarına yaklaşacağını gözlemlemekteyiz"

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:

TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Sarıkaya, sınır kapılarındaki "gurbetçi" yoğunluğunu değerlendirdi:
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