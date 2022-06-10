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TDBB 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

10.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: - "Türk dünyasının önemi günden güne artıyor. Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki asırlar boyu devam eden İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun önemini bir kez daha görüyoruz" - "Kuzey koridoru Ukrayna ve Rusya nedeniyle kapandı. Güney koridoru uzun. Bizim önümüzdeki yakın hedefimiz orta koridor. Türkiye'nin üzerinde bulunduğun bu koridorun geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk dünyasının öneminin günden güne arttığını belirterek "Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki asırlar boyu devam eden İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun önemini bir kez daha görüyoruz. Kuzey koridoru Ukrayna ve Rusya nedeniyle kapandı. Güney koridoru uzun. Bizim önümüzdeki yakın hedefimiz orta koridor. Türkiye'nin üzerinde bulunduğun bu koridorun geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılmasıdır." dedi.

​​​​​​​Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türk dünyasının 70 yıl aradan sonra 90'lı yılların başında yeniden buluştuğunu söyledi.

Sovyetlerin dağılmasıyla uzak kalınan gönül coğrafyasıyla yakın ilişkiler kurulduğunu dile getiren Yıldırım, "Aradan 30 yıl geçti. Bir nesil yetişti. Dolayısıyla 2009'da temelleri atılan bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı, o günkü adıyla Türk Konseyi ile beraber özelikle Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı. Ancak teşkilatın gerçek anlamda ses getirmeye başladığı tarih geçen yıl 12 Kasım'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan tarihi zirvedir. Bu zirvenin önemi şuradan ortaya çıkıyor; öncelikle teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak belirlendi. Böylece teşkilatın kurumsal yapısı daha da güçlendirildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok etkinlikte birçok karar alındı. Bu kararlardan başında Türk Dünyası 2040 Vizyonu gelir." diye konuştu.

Yıldırım, Türk devletlerinin ekonomik büyüklüklerinden bahsederek ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Belediyeler dahil tüm kurumların kendi aralarındaki iş birliğini geliştirdiğini anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türkiye'de değişen belediyecilik anlayışını anımsattı. Yıldırım, sosyal belediyeciliğin temellerinin o dönemde atıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Dünyaya örnek olacak belediyecilik hizmetlerini veriyoruz. Bu meşaleyi siz yaktınız, siz başlattınız. O dönemde sizin ekibinizde olan biri olarak ben de bunun en yakın şahidiyim. Gaspıralı İsmail Bey 'Dilde, fikirde, işte birlik.' demişti. Esasında Sovyet sisteminin getirdiği dilde, işte ve fikirde kopukluk artık ortadan kalktı. Türk dünyasının önemi günden güne artıyor. Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki asırlar boyu devam eden İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun önemini bir kez daha görüyoruz. Kuzey koridoru Ukrayna ve Rusya nedeniyle kapandı. Güney koridoru uzun. Bizim önümüzdeki yakın hedefimiz orta koridor. Türkiye'nin üzerinde bulunduğun bu koridorun geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılmasıdır."

- "TDBB Yönetim Kurulu'nda 11 ülke temsil ediliyor"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da genel kurulda davetlilere hitap etti.

Birliğin Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dost ve kardeş ülkelerin yerel yönetimleri arasında iş birliğini güçlendirdiğini belirten Altay, "TDBB Yönetim Kurulu'nda 11 ülke temsil ediliyor. Birliğimizin merkezi İstanbul'da. 30 farklı ülkeden üyelerimizle Balkanlar'dan Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden olan TDBB, tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde asırlar öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı yerel yönetimler, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki iş birliğimizi dayanışmamızla taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, Türkiye'nin yerel yönetimler konusundaki tecrübelerini üye belediyelerle paylaştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki şehirler belediyelerin doğduğu, dünyaya yayıldığı ve tüm ihtişamlarıyla tarihte derin izler bırakan mekanlardır. Yalnızca binalardan ve sokaklardan ibaret değildir. Bunun çok daha ötesinde bir ruh taşırlar. Şehir yöneticileri de ancak bu ruha uygun hareket ettiklerinde başarılı olurlar. TDBB olarak en büyük gayemiz, şehirlerimizin ruhuna uygun hareket etmektir. Bizler büyük bir azim ve kararlılıkla, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

TDBB 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

- Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: - "Türk dünyasının önemi günden güne artıyor. Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki asırlar boyu devam eden İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun önemini bir kez daha

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu

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