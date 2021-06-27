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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

27.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeye imza atmayacağız"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeye imza atmayacaklarını söyledi.

Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, Emir Karatekin Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra kentteki bir restoranda düzenlendiği basın toplantısında konuşan Sarıgül, kısa çalışma ödeneğinin salgın süresi içerisinde devam etmesini beklediklerini söyledi.

TDP'nin Çankırı'ya büyük bir turizm atağını başlatacağını belirten Sarıgül, "Biliyorsunuz Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi, Ilgaz Dağları, Türkiye'mizin parlayan yıldızı olacak ve Anadolu'nun en yüce dağı Ilgaz Dağı ama ne yazık ki gidenlerin görenlerin sayısı son derece az. Kış turizmi adına, ekonomiyi daha da güçlendirmek için burada bulunan kayak merkezimizi hak ettiği noktaya getirmek durumundayız." dedi.

Yatırım ve tanıtım ile Ilgaz ve Çankırı'nın yıldızının daha da parlayacağına işaret eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi iktidarında 7 bölge için ayrı çalışma yapacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında nasıl ki Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlıyorsak tüm bölgeleri de birbirine bağlayacağız. Barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde bütün yurttaşlarımız inşallah el ele, kol kola ve omuz omuza olacak. Anadolu'ya el veriyoruz, bugün Çankırı'ya da söz veriyoruz. Çankırı nasıl ki Ankara'nın yanı başında, biz de Çankırı'yı aynı şekilde yakın takibe alacağız."

Sarıgül, partilerinin seçim vakti geldiğinde görünen, seçimden sonra ortadan kaybolan bir parti olmayacağını ifade ederek, "Çankırı'ya her zaman geleceğiz ama değişimle geleceğiz. Farklı projelerle geleceğiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeye imza atmayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bireylerin çıkarı değil toplumun çıkarı en önde olacak. Türkiye Değişim Partisi eğitimde, sağlıkta, tarımda, turizmde, tekstilde, teknolojide en önemli yatırımları yapan parti olacak." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

- "Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeye imza atmayacağız"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:
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Çankırı Mustafa Sarıgül

Çankırı Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
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