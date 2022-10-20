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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

20.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çanakkale'de mahkumlar için "af" çağrısını tekrarladı.

Sarıgül, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, af talebinde bulunduğunu, bunun da vicdani bir talep olduğunu belirtti.

Mustafa Sarıgül, "Pandemi koşulları münasebetiyle cezaevlerinde esnaflarımız var. Çeklerini senetlerini ödeyemediler. Büyük bir sıkıntı içine düştüler. Özellikle bir güç gençlerimize ulaştı. Binlerce gencimizi ne yazık ki uyuşturucu batağına itti. Uyuşturucudan dolayı sadece kullandıkları için binlerce genç cezaevlerinde. Burada dünyaya gelen çocuklar var. O çocuklar daha yaşamla buluşamadılar. Dışarıda çocuklar var. Annelerine, babalarına kavuşamadı. O nedenle şefkatli devletim, vicdanlı devletim, merhametli devletim, anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, bir gazetecinin altılı masayla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de daha çok masalar kurulur, masalar dağılır. Bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka olmalıdır. Ama Türkiye iki masaya mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ülkedir. Seçim takvimi açıklanır, seçim takvimi olduktan sonra daha birçok siyasi parti arasında ittifaklar olur. Toprağına bağlı olan, bayrağına bağlı olan ulusal birlikten ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren Türkiye'deki evrensel hukuk kurallarını uygulayacak, her zaman yeni yapılar ortaya çıkacaktır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili soru üzerine ise Sarıgül, şunları söyledi:

"Ülkemizde daha çok birçok babayiğitler var. Hiç merak etmeyin. Türkiye gerçekten iki ittifaka mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ve son derece deneyimli bir ülkedir. Seçimler yaklaştıkça daha birçok alternatifin ortaya çıkacağına inanıyorum. Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı. Seçimler yaklaşırken herkesin daha dikkatli, daha hassas ve daha objektif olması lazım. Çünkü siyasi parti genel başkanları toplumu temsil ediyorlar. Siyasi parti genel başkanları ülkeyi temsil ediyorlar. Her attığımız adımdan, her verdiğimiz karardan bütün milletimizi düşünmekle bütün milletimizin sorumluluğunu aldığımız için son derece dikkatli, hassas olmamız gerekiyor."

Mustafa Sarıgül, buradaki açıklamasının ardından Çarşı Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale'de "af" çağrısını yineledi

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