TDP Genel Başkanı Sarıgül, Eskişehir'de grev yapan işçilerle bir araya geldi:

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin üretimden, adil ve hakça paylaşımdan yana olduğunu söyledi.

Kentteki bir alçı fabrikası önünde toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle grevde bulunan Kristal-İş Sendikası üyeleriyle bir araya gelen Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin mücadelesini sonuçlandırmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğini ifade etti.

Sendikalaşmanın demokratik bir hak olduğunu dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Alın teri ve emeğin yüzü gülerse üretimin de yüzü güler. İşçi arkadaşlarımız enflasyonun altında alabildiğine ezilmekteler. Türkiye Değişim Partisi olarak üretimden, adil ve hakça paylaşımdan yanayız. Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen hepimizin en büyük arzusu. Emeğe saygı insana saygıdır. Alın terine saygı, insana saygıdır. Alın teri ve emek hakkını her zaman almalıdır. Temaslarımı yapıp, arkadaşlarımı makineleriyle, tezgahlarıyla buluşturmak istiyorum. İşçiler asla fabrikalarının önüne çadır kurmak, üretimi engellemek istemez. Bunun orta noktasını bulmamız lazım."