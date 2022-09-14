YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

14.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'nun bazı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıgül, ilk olarak Kumru ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Korgan ilçesine giderken yol kenarındaki bir fındık harmanını gezen Sarıgül, ardından Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ı ziyaret etti.

Korgan ve Fatsa ilçelerinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Evin önünde şehit yakınlarıyla oturan Sarıgül, aile üyelerine başsağlığı diledi.

Sarıgül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatsa'da şehidin evinde olduğunu belirterek, "Sınır ötesi operasyonda evladımızı hak dünyaya uğurladık ve şehitlik mertebesine erişti. Babasıyla, kardeşleriyle birlikte beraberim. Bu vesileyle bütün vatan görevini yapan, özellikle sınır ötesinde hasetlerle, fesatlarla, şer güçlerle mücadele veren, bayrağımızı ve toprağımızı koruyan bütün Mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Yunanistan'a seslenmek istediğini dile getiren Sarıgül, "Sayın Miçotakis, silahlanmayı acele bırakın, Türkiye hakkında konuşmayı acele bırakın, karasularımızla oynamayı acele bırakın. Türk halkının sabrını taşırmayın." diye konuştu.

Sarıgül, "Biz barıştan yanayız. 'Silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir milletiz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti.

"Sayın Miçotakis, siyasilerin görevi silaha uzanmak değil, barışa uzanmaktır. Sabrımızı lütfen taşırmayın, sabrımızı denemeyin. Tam 100 sene önce İzmir'den nasıl ayrıldınız Yunanistan'a gittiniz? O nedenle bugünleri de unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman barıştan yanadır ama bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse karasularımız tehlikeye düşerse Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önünde o zaman inanın ki hiç kimse duramaz. Sayın Miçotakis, biz içeride siyasi partiler olarak birçok konuda demokrasi gereği farklı şeyler düşünebiliriz ama Sayın Miçotakis unutma ki bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse bütün siyasi partiler el birliği yaparak devletimizin yanında oluruz."

Sarıgül, "Bir kez daha Sayın Miçotakis, Fatsa'da şehidimizin evinden sana sesleniyorum, sakın ha sakın Amerika'ya güvenme. Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu ziyaret

Ordu Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:01
Öğle
12:29
İkindi
16:01
Akşam
18:48
Yatsı
20:09
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.