TDV, Trabzon'da 784 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda, "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Trabzon'da, 784 kurban hissesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında TDV, 784 hisseye karşılık gelen kurban etini Trabzon'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Bayramın birinci gününde kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarda kesimi gerçekleştirilen kurbanların etleri, TDV gönüllülerince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Yomra Müftüsü ve TDV Yomra Şube Başkanı Celal Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV organizasyonuyla yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Malkoç, "Rabb'im kurbanlarımızı gönüllerin imarına gönül köprülerinin kurulmasına, cennetiyle vadettiği rahmet köprülerinin kurulmasına vesile eylesin. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bir hayır duasına mazhar olabilmeyi en büyük sermaye, manevi hazine olarak biliyoruz. İl genelinde 784 kurban hisseden oluşan kurbanlarımız kesildi ve dağıtıldı." ifadesini kullandı.