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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

26.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 yenen Fenerbahçe, seriyi eşitledi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 16-7 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta da rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, devre arasına 35-24'lük avantajla girdi.

Müsabakanın üçüncü periyodu sonunda da üstünlüğü elinde Fenerbahçe, final çeyreğine 51-36 önde girmiş oldu. Maçın son çeyreğinde Galatasaray geri dönmeye çalışsa da karşılaşmadan 64-50 galip ayrılan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı.

İki takım, yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda serinin üçüncü maçında kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi olacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

- Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 yenen Fenerbahçe, seriyi eşitledi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

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