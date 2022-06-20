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"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

20.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Günleri" kapsamında mor renkli tarlalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle iki gün boyunca ziyaretçileri misafir edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ Lavanta Günleri'nin Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini söyledi.

Hacıoğlu, etkinliğin 24-25 Haziran'da yapılacağını ifade ederek, "Lavanta günleri için her sene ayrı lavanta tarlalarını seçiyoruz. İstanbul'a en yakın yerde en fazla lavanta bahçesi olan il Tekirdağ. İlimizde merkez ilçe ve diğer ilçelerle birlikte 12 lavanta bahçesi var. " dedi.

Tarlaların doğal fotoğraf stüdyosu olduğuna işaret eden Hacıoğlu "Foto safari açısından sunduğu güzellik nedeniyle iç turizm ve dış turizmde kente katkısı bizim için önemli." diye konuştu.

Tekirdağ'ın lavanta denilince akla gelen iller arasına girmeye başladığını vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılki lavanta etkinliklerimiz ve lavantalar tarlalarını ziyaret için yaklaşık 1 milyon insanın gelmesini bekliyoruz. Çünkü ciddi tanıtımlar yaptık ve harika etkinlikler de yapılacak. Lavanta bahçeleri de sahipleri tarafından dekorlarla en iyi şekilde hazırlanıp sezona başladı. 25 Haziran'da ilimizde defile yapılacak ve Türkiye'de ilk defa lavanta bahçesinde defile düzenlenecek. Amaç burada lavanta açısından Tekirdağ farkındalığı oluşturmak. Bir kaç yıla kalmaz Isparta ve Burdur'un lavanta konusunda pabucu dama atılır. İlimizin İstanbul'a yakın olması ve ulaşım imkanlarının kolay olmasıyla Tekirdağ lavantanın merkezi olacaktır."

Tarla sahibi Burcin Yarapsan da göz alıcı mor renkli tarlalarının güzel dekorlarla süslendiğini ve çevre illerden gelecek ziyaretçileri misafir etmek için beklediklerini ifade etti.

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Tekirdağ Lavanta Günleri"' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek

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