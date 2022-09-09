Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de 30 ev ve bir iş yerinde yapılan aramada, 11 tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1747 mermi, 122 av tüfeği mermisi ve 89 kurusıkı mermisi ele geçirilmişti. 23 kişi yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

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