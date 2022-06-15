Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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