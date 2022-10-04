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Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

04.10.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

TEKİRDAĞ (AA) - Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu Tekirdağ'da gösteri sundu.

Tekirdağ Valiliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla "2022 Şuşa Yılı" etkinlikleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik İstiklal Marşı ve Azerbaycan ulusal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan halk dansları topluluğu gösteri sundu.

Çok sayıda izleyici, topluluğun sergilediği performansı uzun süre ayakta alkışladı.

Vali Aziz Yıldırım ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, gösterinin ardından fotoğraf sanatçısı Hakan Tokuç'un Azerbaycan'da çektiği 65 fotoğrafın yer aldığı "Kardaş Kömeği" sergisinin açılışını yaptı. Yıldırım ve Mustafayeva, Tokuç'tan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Programa, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

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Dans Tekirdağ Azerbaycan halk oyunları

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