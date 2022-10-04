Vali Aziz Yıldırım ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, gösterinin ardından fotoğraf sanatçısı Hakan Tokuç'un Azerbaycan'da çektiği 65 fotoğrafın yer aldığı "Kardaş Kömeği" sergisinin açılışını yaptı. Yıldırım ve Mustafayeva, Tokuç'tan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi

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