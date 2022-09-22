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Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

22.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi alacak meselesi nedeniyle iş yerine ait otomobili yaktı.

Alınan bilgiye göre M.Ö, çalıştığı şirkete ait 59 AFH 028 plakalı otomobil ile Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne geldi.

Burada bir süre korna çalarak çevreyi rahatsız eden M.Ö, araçtan indikten sonra benzin dökerek otomobili yaktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Büyük bölümü yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin emniyete götürdüğü M.Ö'nün ifadesinde, alacak meselesi nedeniyle otomobili yaktığını söylediği öğrenildi.​

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı

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