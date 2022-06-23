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Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

23.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mülkiye Kadın mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ekili alanlara da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü

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yangın

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