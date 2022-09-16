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Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

16.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 2022 yılında uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçeklerinin hasadı yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Edirköy Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında düzenlenen törende, yerli tohumun önemine işaret etti.

Ayçiçeği tarlasında incelemelerde bulunduklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dışa bağımlılığımızı azaltmak, kendi tohumlarımızı üretmek için burada toplandık. Kendi üretebildiğimiz tohumlarımızı inceliyoruz, hangi tohum daha verimli ve yağ oranı daha fazla ise bunu yayınlaştıracağız. Yarına dair olan umudumuz artıyor. Ben burada olan ve olmayan bütün tohum üreticilerinin emeklerinin zayi olmayacağına inanıyorum. Hepsini tebrik ediyorum ve bu vesileyle tohum denemeleri için tarlalarını bahçelerini tahsis eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise tohumların büyük bölümünün yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

Yerli tohumu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Öcal, "İnşallah 'demonstrasyon' dediğimiz tarla günlerimizde oluşacak verileri vatandaşımıza anlatarak, yerli ayçiçeğimizi ülkemizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Saray Kaymakamı Adem Ünal ve üreticiler de katıldı.

Toplam 7 ilde uygulanan yerli ve milli çeşit ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması projesinde ana hattı Türkiye'ye ait olan, uzun yıllar sonunda yerli gen hatları kullanılarak ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Tekirdağ'da yüzde 75 Bakanlık hibeli 3 farklı yerli tohum, 380 çiftçi ailesine toplam 3 bin kilogram dağıtıldı. Dağıtılan yerli tohumlar 10 bin dekar alanda ekildi. Saray ilçesinde 105 çiftçiye 530 kilogram tohum dağıtımı ile bin 300 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleşti.

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Tekirdağ'da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Saray ayçiçeği hibrit

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