Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenciler ve römorkörler gösteri yaptı.

Bayram dolayısıyla deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Ardından Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören yelkenciler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti. Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri su altından Türk bayrağı çıkardı.

Vali Aziz Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizlerde de güçlü olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleşen denizcilikteki gelişmelerin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünya denizlerinde bizim var olduğumuzu gösterebilmek için, burada Tekirdağ'ımızda faaliyet gösteren limanlar, tekne sahiplerine de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük transit ihracat konteyner limanının burada olması Tekirdağlı olarak bizleri gururlandırıyor. Arkamızda görülen Ceyport Limanı'nın günden düne büyüyor olması, Türkiye'nin gerek ihracatına gerek ithalatına gerekse de yolcu taşımacılığına büyük faydası olacağı kanaatini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki denizcilikte artık biz de varız. Gelecekte Türkiye sadece kara vatanda değil mavi vatanda da güçlenerek, var olmaya devam edecektir." dedi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gün boyunca düzenlenecek yarışlarda mücadele edecek.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkan İrfan Kızıltaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve yelken kulübü temsilcileri de katıldı.