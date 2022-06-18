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Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

18.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Anne Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'in cenazeleri, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morgundan alınarak Çiftlikönü Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuğun cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Sezer'in annesi ve yakınları katıldı. Anne ve yakınları, cenazede gözyaşı döktü.

Çiftlikönü Mahallesi'nde dün, bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçakla öldürmüştü. Daha sonra karakola giderek teslim olan Tekler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi

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cinayet Tekirdağ

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