TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz