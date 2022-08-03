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Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

03.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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