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Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

22.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Tepeköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Tekirdağ

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