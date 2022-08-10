Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkardı, bazıları da yetkililerden yardım istedi.

Bazı rögarların yağış nedeniyle taştığı kentte, polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

- Sağanak nedeniyle bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı

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