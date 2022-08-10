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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

10.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak nedeniyle bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı rögarların yağış nedeniyle taştığı kentte, polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Karadeniz Mahallesi ve Hayrabolu Caddesi'ndeki alt geçitlerde bazı araçlar oluşan yoğun su birikintilerinde mahsur kaldı.

Bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkardı, bazıları da yetkililerden yardım istedi.

Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

- Sağanak nedeniyle bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ sağanak yol

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