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Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

23.07.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü.

Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi

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yangın Tekirdağ tekne

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