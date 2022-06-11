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Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

11.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında yelken ve yüzme yarışmaları yapıldı.

Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına düzenlenen "Rakoczi Kupası" yelken yarışlarına 20 sporcu katıldı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada Eda Kadan birinci, Mustafa Kağan ikinci, Duru Ateş üçüncü oldu.

Yüzme yarışlarında ise 156 kişi Alkaya sahilinden denize girerek 4 kilometre kulaç attı. Yaklaşık 3 saat süren yarışı Rumeli İskelesi'ne ilk ulaşan 59 yaşındaki Yüksel Sönmez kazandı.

Denizden çıkan yüzücüler, Türk ve Macar bayrağı açtı.

Sönmez'e birincilik madalyasını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel taktı. Dereceye giren diğer sporculara da madalyaları Macaristan'dan gelen 38 belediye başkanı tarafından verildi.

Cüneyt Yüksel, yarışmaya katılan yüzücülere teşekkür etti.

Yüksel Sönmez de yarışmanın aslında bir etkinlik havasında geçtiğini belirterek, benzer etkinliklere destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

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