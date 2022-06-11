Yüksel Sönmez de yarışmanın aslında bir etkinlik havasında geçtiğini belirterek, benzer etkinliklere destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Sönmez'e birincilik madalyasını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel taktı. Dereceye giren diğer sporculara da madalyaları Macaristan'dan gelen 38 belediye başkanı tarafından verildi.

Tekirdağ'daki Kiraz Festivali'nde yelken ve yüzme yarışları düzenlendi

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