Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye bünyesinde daha önce sadece erkeklerin yaptığı temizlik işlerine 8 kadın işçi dahil edildi.

Kapaklı Belediyesi "Şehre Kadın Eli Değiyor" sloganıyla, sokak temizliğinde kadın işçilerin istihdamı dönemini başlattı. Belediyede ilk etapta 8 kadın işe alınarak sokak temizliği için görevlendirildi.

İlçeyi temizleyen 118 kişilik ekibe katılan kadın işçilerin sayısı daha da artacak.

Temizlik işçilerinden Zeliha Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada sabahın ilk ışıklarından itibaren mesaiye başladıklarını söyledi.

Sokakları temizlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Akkaya, "Küreğimi, çöp arabamı alıp sokakların her tarafı süpürüyoruz. Vatandaşlarımız işlerine giderken bizler de çevremizi temizliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Akkaya, çöplerini yere atan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

İşçi Nurgül Özcan da çevreyi temiz tutmanın önemine değindi.

Çevreye duyarlılık beklediklerini dile getiren Özcan, "Gençlerimizden ve Kapaklı halkımızdan rica ediyorum, sigara izmaritlerini, çekirdek kabuklarını yerlere ve çevreye değil çöp kutularına atsınlar. Daha sağlıklı olabilmek için bizler sizler için çalışıyoruz. Lütfen çevremize sahip çıkalım." diye konuştu.