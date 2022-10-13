YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

13.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye bünyesinde daha önce sadece erkeklerin yaptığı temizlik işlerine 8 kadın işçi dahil edildi.

Kapaklı Belediyesi "Şehre Kadın Eli Değiyor" sloganıyla, sokak temizliğinde kadın işçilerin istihdamı dönemini başlattı. Belediyede ilk etapta 8 kadın işe alınarak sokak temizliği için görevlendirildi.

İlçeyi temizleyen 118 kişilik ekibe katılan kadın işçilerin sayısı daha da artacak.

Temizlik işçilerinden Zeliha Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada sabahın ilk ışıklarından itibaren mesaiye başladıklarını söyledi.

Sokakları temizlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Akkaya, "Küreğimi, çöp arabamı alıp sokakların her tarafı süpürüyoruz. Vatandaşlarımız işlerine giderken bizler de çevremizi temizliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Akkaya, çöplerini yere atan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

İşçi Nurgül Özcan da çevreyi temiz tutmanın önemine değindi.

Çevreye duyarlılık beklediklerini dile getiren Özcan, "Gençlerimizden ve Kapaklı halkımızdan rica ediyorum, sigara izmaritlerini, çekirdek kabuklarını yerlere ve çevreye değil çöp kutularına atsınlar. Daha sağlıklı olabilmek için bizler sizler için çalışıyoruz. Lütfen çevremize sahip çıkalım." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "sokaklara kadın eli değiyor"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kapaklı belediyesi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:08
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.