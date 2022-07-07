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Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

07.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 1,5 milyon dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, doğal stüdyoya dönüştü.

Bu yıl hava sıcaklığı ve yağışın istenilen düzeyde olmasıyla açan ayçiçekleri, şehrin birçok köşesinde araziyi sarıya boyadı.

Bölgeye ayrı bir güzellik katan ayçiçeği tarlaları fotoğrafçılar için de doğal stüdyo haline geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, ayçiçeği ekili alanların fotoğrafçılar için çok güzel kareler yakalama imkanı sağladığını söyledi.

Kanola ve lavantadan sonra ayçiçeğinin de kente ziyaretçi çektiğini anlatan Hacıoğlu, "Türkiye'de en çok ayçiçeği yetiştirilen yer Tekirdağ. Tekirdağ'ın iki sarı gelinliği var. Birisi nisan ayında açan kanola, diğeri de ayçiçeği. Kanola olağanüstü ilgi gördü. İnsanlar şimdi ayçiçeği tarlalarında çektikleri fotoğraflarla güzel anılar biriktiriyor ve geleceğe aktarmak için akın akın geliyor." dedi.

Tarih, deniz ve gastronomi için kente gelen ziyaretçilerin ayçiçeklerini de görmesini isteyen Hacıoğlu, "İstanbul'a yakın ilimizde ayçiçeği tarlalarında güzel anılar biriktirmek için yerli, yabancı ziyaretçileri bekliyoruz. Dağ, deniz, göl manzaralı tam bir doğal stüdyo gibi ayçiçeği tarlalarımız var." diye konuştu.

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

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