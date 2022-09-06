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Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

06.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı barınağında ağlarını onaran balıkçılar, yeniden avlanmak için havanın düzelmesini bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren poyraz nedeniyle ava çıkamıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür avlanamıyor.

Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onaran balıkçılar, havanın düzelmesini bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların sezon başında Marmara'da umduğunu bulamadığını söyledi.

Yasağın bitmesinin ardından denize açıldıklarını ancak havanın esmeye başlamasıyla avcılık yapamadıklarını anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız da limanda ağ mesaisi yaptı. Havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğiz. Umudumuz palamut, lüfer ve hamsi inşallah. Balık olursa biz de vatandaşlar da sevinecek. Rüzgarın dinmesiyle yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de Tekirdağ'da balıkçıların sezona durgun başladığını ifade etti.

İlerleyen haftalarda balığın bollaşmasını beklediklerini belirten Şeremet, "Güzel umutlarla, dualarla sezonu açmıştık. Daha sonra havalar müsaade etmediği için avcılık olmadı. Şu an Karadeniz'de de esiyor. Cuma Karadeniz'de hava sakinleşecek. Denizde palamut var. Biz de Karadeniz'e gideceğiz ama havanın dinmesini bekliyoruz. Her sene genelde ilk hafta verim az oluyor. Umudumuzu kesmedik. Yeni umutlarla nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

- Balıkçı barınağında ağlarını onaran balıkçılar, yeniden avlanmak için havanın düzelmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut Tekirdağ Karadeniz

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