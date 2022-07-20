TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, ekiplerin teknik kontrolleriyle devam ediyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma, elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride yapılıyor.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle lise öğrencileri katılıyor.

Yarış alanında bulunmaya hak kazanan 133 takım dün kayıt işlemlerini tamamladı. Cuma gününe kadar teknik kontrollerini gerçekleştirecek takımlar arasında başarılı olup etiket alacak olanlar, hafta sonu pistte yarışacak.

Her iki kategoride birinci olanlar 50 bin, ikinciler 40 bin, üçüncüler ise 30 bin lirayla ödüllendirilecek, lise seviyesinde ise birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin lira ödül alacak.

Başarılı olan takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

TÜBİTAK Etkinlikler Müdürü Müjdat Engin, AA muhabirine, gençlerin yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini, onların yerli ve milli üretimlerinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Bu yıl yarışmalara üniversite düzeyinde uluslararası alanda 120 takımın başvurduğunu, lise düzeyinde ise 250 takımın başvuru yaptığını belirten Engin, "Bu başvurular sonrası değerlendirmelerimiz oldu. Başarılı olan takımlarımız destek sağlanarak alana davet edildi. Liseler arasında 69, üniversiteler arasında ise 64 takım yarış alanında bulunmaya hak kazandı. Dün kayıt işlemleri tamamlandı. Bugün, yarın ve cuma günü teknik kontroller gerçekleştirilecek." dedi.