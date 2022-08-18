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TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

18.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

Samsun'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması" devam ediyor.

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde organize edilen yarışmanın ikinci gününde Türkiye'den 20 takım ile Endonezya ve Mısır'dan 2 takım olmak üzere 22 takım, insansız hava araçlarıyla (İHA) katıldı.

Takımlar, hazırladıkları İHA'larla 15 dakikalık uçuş yaptı. Yarışmayı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise İHA'ları yakından inceleme şansı buldu.

BAYKAR Teknoloji'nin desteğiyle yapılan yarışmada 21 Ağustos Pazar gününe kadar en yüksek puanı kazanan üç takım, para ödülünün sahibi olacak.

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

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Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Denizevleri Eczanesi
Atakum
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