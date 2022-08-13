RİZE (AA) - Rize'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, 4 dalda yarışmalarla devam ediyor.
Sahil Parkı Çay Çarşısı'ndaki etkinlik alanında vatandaşlar, projeleri incelemenin yanı sıra deprem simülasyon tırı, Çanakkale müze tırını gezdi ve Türkiye bilim atölyeleri ile bilim şovlarını izledi.
Etkinlik kapsamında "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmaları devam ediyor.
Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği programda, vatandaşlar stantları da gezerek, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.
TEKNOFEST Karadeniz Rize yarışmaları, yarın çeşitli gösteriler ve ödül töreniyle sona erecek.
TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz