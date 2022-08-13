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TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

13.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

RİZE (AA) - Rize'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, 4 dalda yarışmalarla devam ediyor.

Sahil Parkı Çay Çarşısı'ndaki etkinlik alanında vatandaşlar, projeleri incelemenin yanı sıra deprem simülasyon tırı, Çanakkale müze tırını gezdi ve Türkiye bilim atölyeleri ile bilim şovlarını izledi.

Etkinlik kapsamında "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmaları devam ediyor.

Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği programda, vatandaşlar stantları da gezerek, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

TEKNOFEST Karadeniz Rize yarışmaları, yarın çeşitli gösteriler ve ödül töreniyle sona erecek.

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

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