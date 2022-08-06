Etkinlikte, "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", "Uçan Araba Yarışması", "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması" ve "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" devam ediyor.

TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor

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