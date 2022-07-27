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TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

27.07.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili kent genelinde hazırlıklar sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin sosyal becerilerini geliştirecek, bilim ve teknoloji alanlarında çalışma imkanı bulacakları "Atakum Keşif Kampüsü" TEKNOFEST öncesi Atakum ilçesinde kuruluyor.

Türk-İş Emek Parkı'nda inşa edilen 1742 metrekare büyüklüğündeki, maliyeti ise 11,5 milyon lira olan keşif kampüsü çalışmalarında sona gelindi.

Matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanlarının olacağı kampüste ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Samsunlu gençlerden 15 yaşındaki Abdullah Çakır, keşif kampüsünün açılacağı günü heyecanla beklediğini belirterek "Bizim için büyük bir hizmet. Büyükşehir Belediyesine ve bizlere değer verdiği için başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilim ile iç içe olmalarını sağlayacak bu tesisin inşa ediliyor olmasından mutluluk duyduğunu aktaran 14 yaşındaki İrem Su Er ise şunları kaydetti:

"Umarım katılım yoğun olur. Samsun'da bilimin daha da gelişmesi adına yapılan tüm bu çalışmalar için belediyemize ve başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum."

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bilim kampüs teknoloji

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