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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

02.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

SİNOP (AA) - TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etap yarışmaları, Sinop'ta devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu bahçesinde gerçekleştirilen ve farklı illerden 32 lisanslı sporcunun katıldığı yarışların başlangıcı, Vali Erol Karaömeroğlu tarafından verildi.

Vali Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, farklı illerden gelen sporcu, hakem ve teknik ekipleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin en hızlı dron pilotlarının mücadelesini heyecan içinde takip edeceklerini dile getiren Karaömeroğlu, "Böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor, bu güzel organizasyon için çeşitli illerden gelen tüm sporcu ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Müsabakaların centilmence, sorunsuz geçmesini diliyorum." dedi.

Karaömeroğlu, İHA, SİHA, TİHA, Bayraktar gibi insansız hava araçlarının fikir babası Selçuk Bayraktar'ı da bir kez daha tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı yarışların Sinop etabı, yarın düzenlenecek final yarışlarıyla son bulacak.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Sinop'ta sürüyor

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