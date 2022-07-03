Yarışların ardından gerçekleştirilen törende Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı tamamlandı

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