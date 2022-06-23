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Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

23.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - İstanbul'daki ailesinin 15 Haziran'dan bu yana haber alamadığı ve telefon sinyaline Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rastlanan üniversite öğrencisinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.

Ali Rıza ve Aynur Yüce çiftinin kayıp başvurusunda bulunduğu oğulları Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (22) telefonundan Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine 20 Haziran'da arama çalışması başlatıldı.

Yüce'nin telefonundan en son Kefken'den sinyal alındığını belirleyen ekipler, bölgede arama gerçekleştirdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, Kefken Camisi civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanılması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bu arada vatandaşlar tarafından Kerpe-Kumcağız arasındaki ormanlık alanda ceset bulundu. İnceleme sonucu cesedin Yüce'ye ait olduğu belirlendi.

Başından silahla vurulduğu anlaşılan Yüce'nin cesedi, savcılığın incelemesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

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