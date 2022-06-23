Bu arada vatandaşlar tarafından Kerpe-Kumcağız arasındaki ormanlık alanda ceset bulundu. İnceleme sonucu cesedin Yüce'ye ait olduğu belirlendi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, Kefken Camisi civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanılması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu

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