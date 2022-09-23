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Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

23.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsaldaki temizlik etkinliği sırasında yumurtalarından çıkmaya başlayan yavrular, suya kavuşturuldu.

Deniz kaplumbağalarının kentteki üreme alanlarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.

Toroslar Kaymakamlığı, Toroslar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğindeki etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli branşlardan sporcular da katıldı.

Kumsalda temizlik yapıldığı sırada yumurtalarından çıkmaya çalıştığı fark edilen yavrular, denizle buluşturuldu.

- "Mersin genelinde 250-300 bin yavru denize kavuşuyor"

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, bu yıl deniz kaplumbağalarıyla ilgili faaliyetleri, son yuvalardan çıkan yavruların denize kavuşmasının ardından tamamladıklarını söyledi.

Alata sahilinin deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanından biri olduğunu belirten Ergene, bu yıl burada 319 yuva tespit ettiklerini bildirdi.

Ergene, deniz kaplumbağalarının kentte Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur olmak üzere 5 üreme alanı bulunduğunu aktararak, "Davultepe'de de 228 yuva tespit etik. Kazanlı'da her yıl 1000 civarında, Anamur'da da 1000 ve üzerinde yuva oluyor. Dolayısıyla Mersin geneline baktığımızda 250-300 bin canlı yavrunun denize kavuştuğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Merkezde öğretim görevlisi Mahmut Ergene de 10 yıldır deniz kaplumbağaları üzerinde çalışmasına rağmen her yuva açılışında aynı heyecanı yaşadığını kaydetti.

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu

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Mersin deniz kaplumbağası deniz

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