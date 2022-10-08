Opolais ve Karahan, konserde Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasından "O soave fanciulia" ile "Manon Lescaut" operasından "Tu, tu amore. Tu" eserini birlikte yorumladı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais, AKM'de konser verdi

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