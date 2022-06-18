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Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

18.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde 2019 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük için anma programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide araç içinde öldürülen Savcı Küçük ile Ahmet Küçük için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karayazı Kaymakamlığınca Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta ölümlerinin üçüncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, Hınıs Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Kılçık Karakulak, kurum amirleri, aile yakınları ve köylüler katıldı.

Yakınları tarafından mezarlarına çiçek ve fotoğrafları bırakılan programda, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Savcı Küçük'ün yakınlarının yanı sıra Ahmet Küçük’ün eşi Ferya, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran, ellerinde fotoğraflarla mezar başında dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında Kürtçe ağıtlar yakan aile yakınları, terör örgütü PKK’yı lanetledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atatürk Evleri Çocuk Sitesinde kalan çocuklar da şehitliği ve şehit ailesini ziyaret etti.

Anma programının ardından Savcı Küçük'ün evinde mevlit okutulup dua edildi.

Sarıdoğan, gazetecilere, Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit olmalarının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlediklerini söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Sarıdoğan, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımızın girişimleri İçişleri Bakanlığımızın kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan 9 şehidimize ithafen Erzurum-Karayazı kara yolu kenarında bir şehitlik anıtı projemiz var. Geçen hafta itibarıyla inşaatına başladık. Karayazı'da bir tane terör unsuru bulunmamaktadır. Devletimizin son dönemlerde güvenlik güçlerimizle yapmış olduğu hem sınır ötesinde hem de sınırlarımızın içerisinde kararlı mücadelesiyle PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle amansızca mücadelemizi sürdürmekteyiz. Terör örgütleriyle verilen mücadelemizin tek bir gayesi var. Bu topraklar üzerinde birlik beraberliğimize kast etmek isteyen dahili ve harici bütün düşmanlarımızı bertaraf etmektir."

Savcı Küçük’ün oğlu Çetin Küçük de acılarının geçen üç yıla rağmen devam ettiğini belirtti.

Adaletin yerini bulacağını düşündüklerini ifade eden Küçük, "Hakim ve savcılarımızdan beklentimiz bu terör unsurlarına göz açtırmamaları. Gereken cezaları en ağır şekilde almalarını istiyoruz. Acılarımızı tarif etmek mümkün değil. Bizim içimizi rahatlatacak tek şey adaletin yerini bulması. Şu an içimizde gezen, bunlara yardım ve yataklık yapanların da gereken cezaları almasını istiyoruz. Tek temennimiz, tesellimiz bu olur." diye konuştu.

Eski Turnagöl Mahallesi Muhtarı ve AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, 18 Haziran 2019’da Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araçta ölü olarak bulunmuş ve 19 Haziran'da defnedilmişti.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda, olayın faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış Erzurum’da yakalanarak tutuklanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı

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