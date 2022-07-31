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Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

31.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

SİVAS (AA) - Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, ablaları Safi Nur Güney, Mahi Nur Dutal, Sadegül Ateş, Sevgi Ergüven, Kaymakam Gökhan Dolaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Durdu ve vatandaşlar katıldı.

Kızı ve torununun kabirlerini ziyaret eden Suudiye Demir, mezar taşlarındaki fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Kızı ve 10 aylık torununu çok özlediğini söyleyen Suudiye Demir, "Kızım ve torunum şehit olalı 4 yıl oldu. Hiç unutamıyoruz. Buraya 2 haftada bir gelip ziyaret ediyorum. Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum." dedi.

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

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Anahtar Kelimeler:
Sivas anma

Sivas Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:43
İkindi
16:36
Akşam
19:54
Yatsı
21:28
Sivas ECZANELER
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