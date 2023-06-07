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Tesadüfün böylesi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

07.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihindeki 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan Avrupa macerasına start verecek. Aslan'ın Devler Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Rakipler arasında ilginç bir takım yer aldı...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Toplam 30 takımın mücadele edeceği 1. Ön Eleme Turu'nda ekiplerden 15'i 2. Ön Eleme Turu'na dahil olacak. Bu 15 takımdan 10'u çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. İşte o takımlar...

MAÇLAR NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için, 25/26 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nu, sonrasında 8/9 Ağustos'taki 3. Ön Eleme Turu'nu, son olarak da 22/23 Ağustos'taki Play Off Turu'nu geçmesi gerekiyor.

HAGI'NİN TAKIMI RAKİP OLABİLİR

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Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı FCV Farul ile sarı-kırmızılıların eşleşme şansı var. Kuralara seri başı olarak katılacak Galatasaray'da muhtemel rakipler şekillendi. İşte o liste...

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

ASTANA (KAZAKİSTAN)

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)
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