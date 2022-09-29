YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

29.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçenin Külekçili Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde düzenlenen törende, ürünü üretmek kadar satmanın ve dağıtımının da önemli olduğunu söyledi.

Akkuş şeker fasulyesiyle ilgili belediyenin ORTAR AŞ vasıtasıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Güler, "Akkuş şeker fasulyesinin bütün özelliklerini tespit ettik. Üretimi artırmak için özel çalışma yaptık. Paketledik ve şu an zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye'de 900 mağazada Akkuş şeker fasulyesi satılıyor. Ayrıca yine bu zincir mağazada organik Ordu yumurtası satılıyor." dedi.

Güler, şimdiki hedeflerinin Akkuş şeker fasulyesinin Avrupa'ya ihracatını yapmak ve pazar ağını daha da genişletmek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu yıl 600 ton rekolte beklenen Akkuş şeker fasulyesinde üretimi artırmak için sulama projemiz var. Bu sulama projemizi de tamamladığımız zaman ilk hedefimiz rekolteyi 1000 tona çıkarmak, daha sonra 2 bin ton yapmak olacaktır. Bu vesileyle Akkuş şeker fasulyesinin hasat sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından Güler, beraberindeki protokol üyeleri ile bahçede Akkuş şeker fasulyesinin hasadını yaptı.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Akkuş Kaymakamı Osman Kural, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu hasat tören

Ordu Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:24
İkindi
15:43
Akşam
18:22
Yatsı
19:42
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.