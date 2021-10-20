YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

20.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Bu yılın 9 ayında 3 bin 644 ton çekirdek ihracatına karşılık 10 milyon 587 bin dolar gelir elde ettik" - "İhracat rakamında yüzde 45, gelirinde de yüzde 66,9'luk artış söz konusu"

ORHAN YOLDAŞ - "Dünya kayısı başkenti" Malatya'dan yılın 9 aylık döneminde 10 milyon 587 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Malatya Kayısı Çekirdeği"ne yurt dışından ciddi talep olduğunu söyledi.

Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdek ihracatının da bu yıl istikrarlı ve hızlı devam ettiğini belirten Özcan, bu yıl kayısı çekirdeğinde yüksek ihracat ve gelir beklediklerini ifade etti.

Kayısı çekirdeği ihracatının dünya pazarında çok önemli bir noktaya geldiğini anlatan Özcan, "Biz her fırsatta Amerikan bademi ile yarıştığımızı ifade ediyorduk. Geçen yıl pandemiden dolayı ihracatımızda kısmi bir gerileme yaşandı. Ancak son iki ayda, ağustos ve eylül ayında 1731 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılın ortalamasının çok önünde gidiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 1731 ton çekirdek ihracatının karşılığında 5 milyon 462 bin dolar ülke ekonomisine ve Malatya ekonomisine gelir sağladık." dedi.

Özcan, istikrarlı satışları ekim ve kasım ayında da devam ettireceklerini, yıl sonuna kadar önemli rakamlarla ülke ve kent ekonomisine büyük gelir kazandıracaklarını dile getirerek, "Çekirdekte en önemli alıcılarımızın başında Avrupa geliyor. İtalya, Almanya bizim için çok önemli pazarlar, buradaki gücümüzü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yıl sonu hedefi 6 bin ton çekirdek ihracatı

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre çekirdek ihracatıyla elde edilen gelirde artış gözlendiğine değinen Özcan, şunları kaydetti:

"2020 yılının 9 ayında 2 bin 499 ton çekirdek ihracatına karşılık 6 milyon 344 bin dolar gelir elde etmişiz. Bu yılın 9 ayında 3 bin 644 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 10 milyon 587 bin dolarda gelir elde ettik. Ancak toplam ihracata bakıldığında son iki ayda çok önemli bir artış olduğunu görüyoruz. İhracat rakamları ve ihracat gelirlerinde artış söz konusu. Geçen yılın 9 ayına göre ihracat 1000 tonun, elde edilen gelir de 4 milyon doların üzerinde arttı. Yüzdelik olarak da ihracat rakamı yüzde 45, ihracat gelirinde de yüzde 66,9'luk artış söz konusu. Yıl sonunda ihracat rakamını 6 bin tona tamamlamayı hedefliyoruz."

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Bu yılın 9 ayında 3 bin 644 ton çekirdek ihracatına karşılık 10 milyon 587 bin dolar gelir elde ettik" - "İhracat rakamında yüzde 45, gelirinde de yüzde 66,9'luk artış söz konusu"

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:17
İkindi
15:20
Akşam
17:50
Yatsı
19:06

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Doğan Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.