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Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

05.01.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir: - "Polifenol oranı çok yüksek, asit oranı düşük olması yağın hem kalitesini hem de talebini artırdı. Almanya, Katar gibi ülkelerden zeytinyağı talep edilmektedir"

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağı, kalitesiyle üreticisini sevindirdi.

Yaklaşık 300 bin dekarlık alanda zeytin üretiminin yapıldığı Kilis'te rekoltenin düşük olmasına rağmen 7 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor.

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis zeytinyağı, farklı, yoğun, baharatlı aromasıyla ilgi görüyor.

Ağaçlardan zeytinleri topladıktan sonra kasalara doldurup fabrikalarda yağını çıkaran çiftçiler, bu sezon kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, zeytin hasadının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Bu sene zeytinde rekoltenin düşük olduğunu belirten Özdemir, yaşanan kuraklığa rağmen zeytinyağındaki kalitenin yüksek olması ve yağın hak ettiği değerde satılmasının çiftçileri memnun ettiğini dile getirdi.

Özdemir, kentte zeytin üretim alanının 280 bin dekardan 300 bin dekara çıktığını ifade ederek, "Çiftçilerimiz zeytinden para kazanmaktadır. 3 kilogram tane zeytinden bir kilogram, hatta 2 kilogramdan bir kilogram zeytinyağı elde eden üreticilerimiz mevcuttur. Yok yılı dediğimiz bu sene zeytinyağı verimi, düşük rekoltenin farkını kapatmıştır." dedi.

- Yurt dışından talep ediliyor

Özdemir, "Polifenol oranı çok yüksek, asit oranı düşük olması yağın hem kalitesini hem de talebini artırdı. Almanya, Katar gibi ülkelerden ilimizden zeytinyağı talep edilmektedir. Birçok uluslararası zeytinyağı yarışmasında Kilis zeytinyağı altın, bronz madalya aldı. Bunun üzerine Kilis zeytinyağının tescillenmesi de talebi artırdı." diye konuştu.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da "yok yılı" olmasına rağmen bu yıl yaklaşık 7 bin ton zeytinyağı elde edeceklerini söyledi.

Organik Zeytin Üreticileri Birliğinin kurulmasıyla zeytin ve zeytinyağının hak ettiği değere ulaştığını dile getiren Polat, bir süre önce İstanbul'da İpekyolu Kalkınma Ajansının da desteğiyle Kilis zeytini ve yağının tanıtımının yapıldığını ifade etti.

Yurt içi ve dışından zeytinyağına talebin arttığını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"İhracat için siparişler aldık. Ocak ve şubat aylarında ihracat için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birlik olarak 300 ton zeytinyağını ihraç etmeyi düşünüyoruz. Katar, Kanada ve Amerika'ya gönderdik. İran ile görüşmelerimiz var, oraya da gönderme durumumuz var. Kilis zeytinyağını gelip tatmaları lazım. Bizim çiftçilerimiz güzel bir zeytin üretiyor. Elle toplanan zeytinler günlük olarak getirilip soğuk sıkım yapılıyor."

Çiftçi Bekir Şentürk de 40 dönümde zeytin üretimi yaptığını, 3 kilogram zeytinden bir kilogram yağ aldıklarını söyledi.

Zeytinyağı veriminden memnun kaldıklarını belirten Şentürk, talebin yeterli seviyede olduğunu dile getirdi.

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

- Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir: - "Polifenol oranı çok yüksek, asit oranı düşük olması yağın hem kalitesini hem de talebini artırdı. Almanya, Katar gibi ülkelerden zeytinyağı talep edilmektedir"

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun

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