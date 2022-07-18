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TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

18.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi"

BİLECİK (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi." dedi.

Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.

Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Ülkemizde fiyatların yükselmesi, esnaf ve sanatkarın mağdur olmasına neden olan bir durum. Bizim en çok girdi maliyetimiz elektrik, doğal gaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz, benzindir, mazottur, LPG'dir, şoför esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Toplu taşıma, taksici, kamyoncu esnafı ve nalburun yüksek oluşundan maliyetlere aksayan fiyatlar, en bolluk olduğu dönem dediğimiz temmuz-ağustos aylarında bile fiyatların gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşı, dolayısıyla esnafı çok etkiliyor." diye konuştu.

Haksız rekabetin sürdüğünü ve yerel esnafın mücadelesinin zor olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle devam etti:

"Sermaye sahipleri artık sanayiye yatırım değil buradaki geleneksel dokuyu bozacak şekilde ticareti yürütmeye gayret ediyorlar. Artık sokaklarda esnaf yerine ulusal marketlerin dolaştığı dolayısıyla ticaretin şeklinin değişmesiyle de buradaki esnafın büyüyüp sanayici, tüccar olma şansının elinden alındığı bir dönemdeyiz. Yıllardır perakende yasasıyla uğraşıyoruz. Fiyatlarla mücadele edilmesinin tek yolunun mutlaka bu perakende yasası ile düzeleceğini söylemeye çalışıyorum. Bu da pandemi sürecinde test edildi ve görüldü. Fiyatların kimler tarafından yükseldiğini esnafın bu konudaki mağduriyetinin ve birçoğunun kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle bulunduğu yerin en büyük etkeni yine esnaf ve sanatkar oldu."

Palandöken, bölgelerdeki sorunları oda başkanlarından aldıklarını kaydederek, "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi. Borçlarının ötelenmesi, iş yerinde kira desteğinin verilmesi, esnafın can suyu kredileri dediğimiz ucuz faizli kredilerin verilmesi." dedi.

KYK kredileriyle ilgili bir çalışmanın gündemde olduğunu anımsatan Palandöken, "Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'Bizi de bu torba yasanın içine sokun. Bir an evvel esnafın bu mağduriyetinin önlenmesi, ekonominin canlanması için olmazsa olmazıdır.' dedik. Yoksa fiyatlarla rekabet gücü olmayan, bir tuşa bastığı zaman İstanbul'daki bir firmanın Türkiye'deki on binlerce dükkanına hükmettiği piyasadaki fiyat dengesini bozan en büyük unsur olduğunu siz de ben de kabul ediyorum çünkü onlarda sistem öyle gelişmiş bir vaziyetteki 10 bin tane esnafı düşünün, her birinde fiyatlar farklı olacak. Hepsi bir adamın olduğu zaman, tuşa bastığı zaman Hakkari'de de fiyat aynı, İstanbul'da da fiyat aynı. Bölgeler arası fiyat farklılığının da çalışanların güvencesinin temin edilebilmesi tek kalemde perakende yasası ile hallolabilecek bir durumda." şeklinde konuştu.

Palandöken'e, konuşmasının ardından Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

- "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi"

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuştu:

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