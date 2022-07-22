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TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

22.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümüşhane'de esnafla görüştü.

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Yasin Zengin'i ziyaret eden Palandöken, ardından Sema Doğan Parkı'nda oda üyeleriyle bir araya geldi.

Palandöken, market zincirlerin yaptıkları indirimlerle ekonominin dengesinin bozduğunu savunarak, "Geleneksel yapıdaki esnafın hepsi iş yapamazken onlar terlik, ayakkabı satıyor, şimdi deniz malzemesi satıyor, kışın araba lastiği, cam suyu, akü satıyor, ilkbaharda 'evler badana olacak' diyor, boya badana satıyor." dedi.

Palandöken, haksız rekabete karşı perakende yasasının çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Esnafın elektrik, doğal gaz ve kira sorunları yaşadığını belirten Palandöken, iş yerleri ve dükkanlarda kira stopajının kaldırılmasını istedi.

Bağ-Kur emekli aylığının en az 5 bin 500 lira olması gerektiğini kaydeden Palandöken, gazetecilerin ve katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Palandöken'e, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, GESOB Başkanı Zengin ve yönetimi ile ilçe oda başkanları eşlik etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

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