SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla veda etmesinin ardından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sabaha karşı bomba açıklamalar geldi. Milli takımın kötü oynamadığını savunan ve elenmeyi ilahi takdire bağlayan Hacıosmanoğlu, kendisini eleştirenlere de meydan okuyarak "Futbolun 40 yılını bana sorun" çıkışında bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor!
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımızda fatura TFF yönetimine kesilmeye devam ediyor. Taraftarların sosyal medya ve tribünler aracılığıyla başlattığı şiddetli istifa çağrılarının odağındaki isim olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sabaha karşı yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündemi bir kez daha sarstı.

"KÖTÜ MÜ OYNADI? NASİP OLMADI"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu nu taraftarlar istifaya davet ediyor! 1

Daha önce A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaptığı "50 yılda bir denk gelir, kader bizden yana değildi" savunmasına benzer bir çıkış yapan Başkan Hacıosmanoğlu, takımın hücum istatistiklerine dikkat çekti. Çekilen şut sayısını baz alarak takımın kötü oynamadığını savunan Hacıosmanoğlu'nun taraftarın tepkisini çeken o sözleri:

"2 maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı? Cenab-ı Allah nasip etmedi."

ELEŞTİRENLERE MEYDAN OKUDU: "KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDEYDİ ANLATIRIM"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu nu taraftarlar istifaya davet ediyor! 2

İstifa baskılarının yanı sıra şahsına yönelik yapılan eleştirilere de oldukça sert ve tehditkar bir dille yanıt veren TFF Başkanı, Türk futbolunun geçmişine ve perde arkası olaylarına son derece hakim olduğunu vurguladı. "Okuduğunu anlamıyor" eleştirilerine ateş püsküren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor diyorlar.. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak anlatırım size. Buna Milli Takımlar da dahil."

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİYOR! İŞTE BAZI YORUMLAR

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor! G1
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor! G2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor! G3
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor! G4
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor! G5
Anahtar Kelimeler:
Türkiye tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kesinlikle istifa etmeli.
istifa etmeli.
iyimisin abi
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

'ÖTV’siz araç', 'boş konut vergisi': TBMM'ye gelen talepler dikkat çekti

'ÖTV’siz araç', 'boş konut vergisi': TBMM'ye gelen talepler dikkat çekti

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.