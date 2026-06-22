TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu taraftarlar istifaya davet ediyor!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımızda fatura TFF yönetimine kesilmeye devam ediyor. Taraftarların sosyal medya ve tribünler aracılığıyla başlattığı şiddetli istifa çağrılarının odağındaki isim olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sabaha karşı yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündemi bir kez daha sarstı.

"KÖTÜ MÜ OYNADI? NASİP OLMADI"

Daha önce A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaptığı "50 yılda bir denk gelir, kader bizden yana değildi" savunmasına benzer bir çıkış yapan Başkan Hacıosmanoğlu, takımın hücum istatistiklerine dikkat çekti. Çekilen şut sayısını baz alarak takımın kötü oynamadığını savunan Hacıosmanoğlu'nun taraftarın tepkisini çeken o sözleri:

"2 maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı? Cenab-ı Allah nasip etmedi."

ELEŞTİRENLERE MEYDAN OKUDU: "KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDEYDİ ANLATIRIM"

İstifa baskılarının yanı sıra şahsına yönelik yapılan eleştirilere de oldukça sert ve tehditkar bir dille yanıt veren TFF Başkanı, Türk futbolunun geçmişine ve perde arkası olaylarına son derece hakim olduğunu vurguladı. "Okuduğunu anlamıyor" eleştirilerine ateş püsküren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor diyorlar.. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak anlatırım size. Buna Milli Takımlar da dahil."